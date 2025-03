Suzuki Motor Corporation svela la GSX-8R Tuned by JURI, una versione speciale della sua sportiva di media cilindrata, realizzata in collaborazione con Capcom per celebrare il celebre videogioco Street Fighter 6. Un esemplare unico.

La saga Street Fighter è una delle più iconiche nel panorama dei videogiochi, con oltre 56 milioni di copie vendute nel mondo. L'ultimo capitolo, Street Fighter 6, ha riscosso un enorme successo grazie a un sistema di controllo accessibile, che ha ampliato la sua popolarità anche tra i neofiti del genere picchiaduro.

Suzuki ha deciso di rendere omaggio a Juri, uno dei personaggi più amati di Street Fighter 6, creando una livrea esclusiva per la GSX-8R. Juri, nel videogioco, è una biker ribelle e aggressiva, e lo stile della moto riflette perfettamente la sua personalità.

Suzuki GSX-R 8 Tuned by Juri: dettagli unici e stile street custom

La GSX-8R Tuned by JURI sfoggia una grafica vivace e grintosa, con elementi che richiamano il motivo a ragnatela caratteristico di Juri. Un dettaglio distintivo è la rappresentazione del suo Feng Shui Engine, il misterioso potere che risiede nel suo occhio sinistro, stilizzato direttamente sul carter motore della moto.

A completare il look, il logo della moto è stato disegnato a mano con uno stile street custom, per enfatizzare il legame tra il mondo delle due ruote e l’universo urbano dei videogiochi da combattimento.

La GSX-8R Tuned by JURI è stata esposta in anteprima mondiale durante la CAPCOM CUP 11 e la Street Fighter League: World Championship 2024.

La moto sarà protagonista di un tour esclusivo, con esposizioni nei principali saloni motociclistici del Giappone, facendo tappa a Osaka, Tokyo e Nagoya.

Un esemplare unico che fonde il mondo delle due ruote con quello dei videogiochi, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione tra Suzuki e Capcom.