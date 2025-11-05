La Casa di Hamamatsu ha scelto EICMA 2025 per presentare in anteprima mondiale la nuova SV-7GX, una moto da 650 cc che coniuga l’indole sportiva di una naked con la versatilità di una Adventure Tourer. Compatta, accessibile e tecnologica, la SV-7GX segna l’ingresso di Suzuki nel segmento delle crossover di media cilindrata.

Spinta dal collaudato bicilindrico a V da 652 cc, il modello eroga 73,4 CV e 64 Nm di coppia, rispettando la normativa Euro 5+ e garantendo consumi di 4,2 l/100 km per oltre 400 km d’autonomia. La moto adotta il sistema Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), che integra funzioni come il Drive Mode Selector, il Traction Control a tre livelli, il ride-by-wire e il Quick Shift System.

Suzuki SV-7GX EICMA 2025: equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort

Il design, sviluppato in galleria del vento, combina linee fluide e protezione aerodinamica con paramani e parabrezza regolabile di serie. L’ergonomia privilegia il comfort, con sella a 795 mm, serbatoio da 17,4 litri e manubrio in alluminio.

La strumentazione TFT da 4,2 pollici integra l’app Suzuki Ride Connect+, che consente navigazione, notifiche e monitoraggio da remoto. Le ruote da 17 pollici con pneumatici Pirelli Angel GT II e l’impianto frenante a doppio disco anteriore garantiscono sicurezza e precisione.

Accanto alla SV-7GX, Suzuki espone a Milano lo scooter elettrico e-Address, la GSX-R1000R 40° Anniversario e la GSX-8R Tuned by Juri, oltre alla Capsule Collection in edizione limitata.

La SV-7GX, disponibile nei colori Blu Zante, Grigio Buffalo e Nero Dubai, rappresenta l’evoluzione della filosofia Suzuki: una moto pensata per accompagnare ogni viaggio, “with every beat, the experience expands.”