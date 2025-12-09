circle x black
Tesla lancia Model 3 Standard, il prodotto più accessibile di sempre
09 dicembre 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
Tesla introduce in Italia ed Europa Model 3 Standard, la versione più conveniente mai proposta dal marchio, con l’obiettivo dichiarato di accelerare l’adozione dei veicoli elettrici presso un pubblico ancora più ampio.

La nuova versione Model 3 Standard dichiara un'autonomia di 534 km WLTP, supportata sempre dalla rete Tesla Supercharger, che in Europa conta quasi 20.000 colonnine distribuite in oltre 1.500 stazioni. Sul piano prestazionale la Model 3 Standard accelera da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

Equipaggiamenti di serie e dotazioni tecnologiche

Sul fronte comfort, il modello offre un bagagliaio posteriore da 682 litri (1.659 litri con sedili abbattuti), un vano anteriore da 88 litri e una capacità di traino fino a 1.000 kg. I nuovi sedili in tessuto tecnico, riscaldabili e regolabili elettricamente nella fila anteriore, sono pensati per garantire comfort in tutte le condizioni climatiche. Presenti due caricatori wireless e quattro porte USB-C fino a 65 W.

Tra gli aggiornamenti introdotti quest’anno sulla gamma: nuova telecamera frontale con campo visivo ampliato e sistema di lavaggio/riscaldamento, indicatori di direzione riprogettati e fari anteriori adattivi con attenuazione pixel-by-pixel per ridurre l’abbagliamento.

Il veicolo include Autopilot di serie e l’hardware per il Full Self-Driving (Supervised).

Il prezzo di listino di Model 3 Standard per l’Italia è di 36.990 € che però si riduce solo a 34.015 € fino al 31 marzo 2026, grazie al Tesla Bonus di 2.975 €.

