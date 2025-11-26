circle x black
Torino accoglie la nuova Fiat 500 Hybrid: produzione e rinascita a Mirafiori
26 novembre 2025 | 13.01
Redazione Adnkronos
Torino torna protagonista dell’automotive italiano con l’avvio ufficiale della produzione della Fiat 500 Hybrid nello storico stabilimento di Mirafiori. La city car elettrificata, già ordinabile dal 21 novembre, punta a superare le 6.000 unità entro la fine del 2025, con le prime consegne fissate per gennaio 2026. Per sostenere la crescita industriale è previsto un secondo turno produttivo da marzo 2026 e circa 400 nuove assunzioni dedicate alla linea.

Il debutto del modello è stato celebrato con un evento istituzionale che ha coinvolto oltre 200 partecipanti tra rappresentanti del territorio, giornalisti e stakeholder del settore. Presenti anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Presidente della Regione Alberto Cirio e il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, accolti dai vertici di Stellantis, tra cui John Elkann, Antonio Filosa, Emanuele Cappellano e Olivier François.

Fiat 500 Hybrid a Mirafiori: innovazione, occupazione e identità territoriale

Prodotta nelle storiche “Carrozzerie” torinesi, la Fiat 500 Hybrid sarà disponibile nelle versioni Hatchback, 3+1 e Cabrio, con gli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA, oltre alla serie speciale “Torino”, un omaggio alla città simbolo del marchio. Il modello si distingue per linee evolute, abitacolo più confortevole e tecnologie smart pensate per una mobilità accessibile e sostenibile.

Parallelamente, Stellantis ha avviato i lavori di riqualificazione della storica Palazzina Uffici di Mirafiori, a 86 anni dalla sua inaugurazione. L’intervento, parte del programma europeo grEEn-campus, interessa 61.000 metri quadrati distribuiti su cinque piani fuori terra e due interrati, con l’obiettivo di creare uno spazio moderno, efficiente e a bilancio energetico annuale positivo.

