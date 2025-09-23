Presso l’autodromo di Vairano, Toyota ha riunito i clienti della GR Yaris TGRI Limited Edition per una giornata speciale insieme al team Gazoo Racing Italy. L’evento ha permesso ai partecipanti di guidare diverse versioni della sportiva giapponese e di vivere hot laps sulla GR Yaris Rally2, impegnata nel Campionato Italiano Rally. Un’esperienza che ha ribadito il valore del piacere di guida come elemento centrale nello sviluppo di ogni modello Toyota.

Nel corso della manifestazione è stata presentata la nuova Toyota GR Yaris MY25, evoluzione che porta in Italia aggiornamenti tecnici e versioni inedite.

Dal 2020 a oggi la GR Yaris è stata costantemente perfezionata attraverso il motorsport: dall’analisi dei dati in gara al contributo dei piloti, ogni dettaglio è stato ottimizzato. Il nuovo modello introduce bulloni ad alta rigidità per migliorare la stabilità, sospensioni ritarate e ammortizzatori rivisti per coniugare comfort e precisione, oltre a un servosterzo elettrico sviluppato con il supporto dei professionisti del rally.

Toyota GR Yaris 2025: anche in versione Circuit

La versione Circuit conferma le caratteristiche note, arricchendosi ora di volante e sedili riscaldati. Il nuovo allestimento Aero Performance, invece, sfrutta l’esperienza nelle competizioni per massimizzare l’efficienza aerodinamica: cofano in fibra di carbonio con condotti di raffreddamento, spoiler anteriore per ridurre la portanza, alettone regolabile per la stabilità alle alte velocità, sottoscocca ottimizzato e nuovi condotti laterali che migliorano la precisione in frenata e in curva.

Un’ulteriore novità è il freno a mano verticale, soluzione derivata dal WRC e pensata per gli appassionati di drifting. Sul fronte tecnologico, la GR Yaris MY25 introduce il pacchetto Toyota Safety System 3 con Blind Spot Monitor, Rear Cross Traffic Alert e Safety Exit Assistance, oltre a un impianto audio JBL a 8 speaker.