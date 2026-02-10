circle x black
Cerca nel sito
 

Volkswagen festeggia l'anniversario dell'icona con la nuova Golf GTI EDITION 50

sponsor

Volkswagen festeggia l'anniversario dell'icona con la nuova Golf GTI EDITION 50
10 febbraio 2026 | 16.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Volkswagen festeggia i 50 anni della sigla GTI con la nuova Golf GTI EDITION 50, versione celebrativa che diventa la GTI di serie più potente mai prodotta.

Sotto il cofano troviamo il quattro cilindri turbo 2.0 portato a 239 kW (325 CV) e 420 Nm di coppia, abbinato a cambio DSG a 7 rapporti e dal differenziale anteriore a controllo elettronico. Le prestazioni sono da riferimento per il marchio: 0-100 km/h in 5,3 secondi e velocità massima di 270 km/h.

Sulla nuova Golf GTI EDITION 50 troviamo di serie l’assetto adattivo DCC, cerchi specifici da 19”, fari matrix LED e interni dedicati con nuovo motivo dei sedili Clark rivisitato e dettagli GTI 50.

Per chi invece cerca il massimo della dinamica è disponibile l’esclusivo pacchetto GTI Performance, che alleggerisce la vettura di circa 25 kg grazie a cerchi forgiati, scarico in titanio e interventi mirati su sospensioni e cinematica, rendendo l’assetto ancora più ribassato e preciso anche in ottica track day.

La Golf GTI EDITION 50 si affianca alla GTI da 265 CV e alla GTI Clubsport da 300 CV, confermando la continuità tecnica di una sigla nata nel 1976 e diventata simbolo globale di sportività accessibile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Volkswagen Golf GTI EDITION 50 GTI
Vedi anche
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza