Volkswagen festeggia l'anniversario dell'icona con la nuova Golf GTI EDITION 50

Volkswagen festeggia i 50 anni della sigla GTI con la nuova Golf GTI EDITION 50, versione celebrativa che diventa la GTI di serie più potente mai prodotta.

Sotto il cofano troviamo il quattro cilindri turbo 2.0 portato a 239 kW (325 CV) e 420 Nm di coppia, abbinato a cambio DSG a 7 rapporti e dal differenziale anteriore a controllo elettronico. Le prestazioni sono da riferimento per il marchio: 0-100 km/h in 5,3 secondi e velocità massima di 270 km/h.

Sulla nuova Golf GTI EDITION 50 troviamo di serie l’assetto adattivo DCC, cerchi specifici da 19”, fari matrix LED e interni dedicati con nuovo motivo dei sedili Clark rivisitato e dettagli GTI 50.

Per chi invece cerca il massimo della dinamica è disponibile l’esclusivo pacchetto GTI Performance, che alleggerisce la vettura di circa 25 kg grazie a cerchi forgiati, scarico in titanio e interventi mirati su sospensioni e cinematica, rendendo l’assetto ancora più ribassato e preciso anche in ottica track day.

La Golf GTI EDITION 50 si affianca alla GTI da 265 CV e alla GTI Clubsport da 300 CV, confermando la continuità tecnica di una sigla nata nel 1976 e diventata simbolo globale di sportività accessibile.