Volkswagen celebra mezzo secolo di tradizione sportiva presentando la nuova e potentissima Volkswagen Golf GTI Edition 50, versione commemorativa che porta a un livello superiore il concetto di compatta ad alte prestazioni. Questo modello, ordinabile in Italia, rappresenta la GTI di serie più performante mai proposta dalla Casa tedesca, con una potenza di 325 CV e una coppia massima di 420 Nm, numeri che segnano uno scarto significativo rispetto alle precedenti declinazioni. L’auto raggiunge una velocità di 270 km/h e copre lo 0-100 km/h in 5,3 secondi, dimostrando un’impostazione tecnica orientata a un piacere di guida autentico e immediato.

L’assetto della Volkswagen Golf GTI Edition 50 prevede un abbassamento di 15 mm rispetto alla Golf standard, con sospensioni adattive DCC e cerchi Queenstown da 19 pollici. Il telaio combina un avantreno MacPherson e un retrotreno a quattro bracci, configurazione pensata per offrire precisione in curva e stabilità in ogni condizione.

Volkswagen Golf GTI Edition 50 con Performance Pack

r chi desidera una caratterizzazione ancora più estrema è disponibile il Performance Pack, pacchetto che introduce pneumatici semi-slick, cerchi forgiati Warmenau da 19 pollici, impianto di scarico alleggerito in titanio e un ulteriore ribassamento dell’assetto, insieme a una campanatura anteriore incrementata.

Elementi che rendono l’edizione ancora più affilata e capace di esprimere al massimo il potenziale della GTI.

Anche il design celebra i cinquant’anni del marchio sportivo. L’abitacolo propone sedili dedicati con inserti verde scuro, cinture rosse e volante multifunzione con badge GTI 50. All’esterno spiccano tetto nero, dettagli scuri, terminali di scarico specifici e una grafica laterale che richiama il DNA dinamico della vettura.

Completano il quadro le nuove tinte Dark Moss Green metallizzato e Tornado Red, offerte esclusivamente per questa serie celebrativa insieme alle altre colorazioni disponibili.