Volkswagen amplia la gamma di motorizzazioni per Tiguan, Tayron e Passat, introducendo i più potenti motori turbo benzina TSI abbinati di serie alla trazione integrale 4MOTION.

Questa combinazione assicura prestazioni elevate e una capacità di traino fino a 2.200 kg per Volkswagen Tiguan e Passat, e fino a 2.500 kg per Tayron, a seconda dell'equipaggiamento.

Le versioni Tiguan e Tayron sono disponibili con il 2.0 TSI 4MOTION in due livelli di potenza: 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV). Il Passat 2.0 TSI 4MOTION è offerto esclusivamente nella variante più potente da 195 kW (265 CV).

Volkswagen 4MOTION: sicurezza e stabilità

Il sistema Volkswagen 4MOTION ottimizza la trazione su qualsiasi terreno, distribuendo la potenza tra le ruote anteriori e posteriori in base alle condizioni di guida. In situazioni normali, l’auto utilizza solo la trazione anteriore per ridurre i consumi, mentre attiva automaticamente la trazione integrale in caso di necessità. È possibile anche inserirla manualmente per affrontare superfici scivolose come la neve.

Un’innovazione chiave è il Trailer Assist, che si attiva automaticamente quando viene agganciato un rimorchio, migliorando la stabilità e distribuendo la potenza tra gli assi per un traino più sicuro ed efficiente.

Prestazioni e consumi

• 150 kW (204 CV) + 4MOTION: coppia di 320 Nm a 1.400 giri/min, consumi WLTP tra 7,5 e 8,3 l/100 km, velocità massima oltre 220 km/h

• 195 kW (265 CV) + 4MOTION: coppia di 400 Nm a 1.650 giri/min, consumi tra 8,0 e 9,0 l/100 km, velocità massima fino a 250 km/h (Passat).

Grazie alla combinazione di potenza, efficienza e tecnologia avanzata, Volkswagen conferma la sua leadership nel segmento delle auto versatili e ad alte prestazioni.