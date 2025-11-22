circle x black
Cerca nel sito
 

Wayla, la startup italiana del van pooling

sponsor

Wayla, la startup italiana del van pooling
22 novembre 2025 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Wayla, la startup italiana che ha introdotto per prima nel Paese il servizio di van pooling urbano, continua il proprio percorso di crescita. Nata per offrire una soluzione di mobilità condivisa nelle ore serali e notturne, Wayla è attiva a Milano dal 31 ottobre 2024 e, da giugno 2025, anche nel territorio di Monza e Brianza.

Il servizio consente ai passeggeri di condividere lo stesso tragitto, riducendo i costi individuali e l’impatto ambientale. Prenotazione, prezzo e tempi di percorrenza sono gestiti direttamente via app, con un sistema semplice e trasparente. Il modello risponde alla crescente difficoltà di spostarsi in città nelle ore serali, offrendo un’alternativa sicura, conveniente e sostenibile per giovani, turisti e residenti.

Mario Ferretti, uno dei cinque founder di Wayla dichiara: " Il progetto nasce nell’ottobre 2023 e viene lanciato il 31 ottobre 2024 con un obiettivo chiaro: colmare il grande gap della mobilità urbana, soprattutto notturna, a milano e nelle principali città italiane. siamo partiti con un servizio di trasporto urbano condiviso in van pooling, con l’idea di colmare un gap strutturale tra domanda e offerta nella mobilità notturna delle grandi città. all’estero questo tipo di servizio è già presente in molti paesi. in italia abbiamo lavorato per definirlo a livello normativo, così da poter operare in modo pienamente autorizzato e adattarlo alle preferenze e alle abitudini dei nostri clienti.

il servizio, continua Ferretti,  è prenotabile via app e offre corse porta a porta con autisti professionisti, garantendo sicurezza, comodità ed economicità. durante il tragitto altre persone possono salire a bordo e condividere un tratto del percorso. in questo modo favoriamo la condivisione: ma sempre nella massima sicurezza, infatti possono salire a bordo solo utenti registrati e ogni van è dotato di telecamere e sistemi di controllo.

L'App di Wayla ha già superato la soglia delle 70.000 persone registrate

Sul fronte finanziario, la startup, fondata da cinque giovani imprenditori, ha raccolto 900 mila euro tra equity e debito nel gennaio 2025, grazie al supporto di investitori e business angel come MobilityUp, Moffu Labs, Sullivan Ventures.

"Oggi operiamo con 10 mezzi, che diventeranno 12 entro fine anno, e puntiamo a raddoppiare la flotta su Milano ed espanderci in almeno altre cinque città principali italiane nei prossimi anni" conclude Ferretti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Wayla van pooling urbano
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza