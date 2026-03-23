Gli aggiornamenti OTA stanno cambiando il modo di vivere l’auto. Non sono più solo aggiunte marginali, ma veri interventi che incidono su come il veicolo si comporta ogni giorno. Ed è proprio qui che si inserisce l’ultimo aggiornamento di XPENG.

Con XOS 5.8.7, XPENG non introduce funzioni rivoluzionarie, ma lavora su qualcosa di più concreto: rendere tutto più fluido. Meno scatti, meno correzioni inutili, meno frizioni nell’utilizzo quotidiano.

Guida assistita e infotainment: meno interventi, più continuità

Il cambiamento più evidente riguarda la guida assistita. Adaptive Cruise Control e mantenimento di corsia sono stati affinati per eliminare quelle piccole incertezze che spesso si percepiscono nei sistemi di questo tipo.

Meno frenate non necessarie, meno micro-correzioni sul volante, una gestione più lineare del traffico. Non è qualcosa che colpisce subito, ma è quello che rende la guida più rilassata nel tempo.

Anche l’esperienza a bordo segue la stessa direzione. Il sistema è più reattivo, la connessione con smartphone più stabile, e tutto funziona con maggiore continuità. Sono miglioramenti silenziosi, ma sono quelli che fanno la differenza quando l’auto la si usa davvero.

C’è poi un’attenzione specifica al mercato europeo. Più lingue disponibili, applicazioni che funzionano meglio, contenuti più accessibili. Segnali di un adattamento che non è solo tecnico, ma anche culturale.

XPENG continua a sviluppare l’auto come piattaforma software, capace di evolversi nel tempo. Gli aggiornamenti non servono solo a correggere o migliorare, ma a mantenere il veicolo attuale anche dopo anni.

E mentre arrivano queste evoluzioni, in parallelo si lavora già alla prossima generazione, basata su intelligenza artificiale sempre più avanzata.

Alla fine, il cambiamento è evidente: l’auto non si compra una volta sola. Si aggiorna, continuamente.