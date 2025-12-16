ATFlow, importatore e distributore esclusivo di XPENG in Italia, annuncia una partnership strategica con Electrip, operatore di riferimento nel settore della ricarica per la mobilità elettrica. L’accordo è finalizzato a offrire ai clienti XPENG un ecosistema di ricarica completo, semplice e integrato.

La collaborazione, già avviata con il lancio dei Model Year 2025 dei SUV elettrici XPENG G6 e XPENG G9, viene ora confermata per il Model Year 2026. Per ogni G6 e G9 MY26 ordinato entro il 2026, i clienti riceveranno una wallbox domestica e 3.020 kWh di ricarica ( circa 20.000 Km) utilizzabili tramite la piattaforma Electrip, oltre a uno sconto del 15% sulle tariffe Electrip per cinque anni una volta esaurito il pacchetto di energia incluso.

I modelli XPENG G6 e G9 MY26 si distinguono per l’architettura elettrica a 800 Volt e per l’impiego di batterie LFP di nuova generazione, che consentono una ricarica ultrarapida in corrente continua dal 10% all’80% in soli 12 minuti, con prestazioni ai vertici della categoria.

Electrip innaugura un nuovo hub di ricarica ultraveloce da 400 kW presso il Parking Portello Fiera di Milano

“Con Electrip condividiamo una visione chiara: rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile, concreta e affidabile,” ha dichiarato Mattia Vanini, Presidente di ATFlow. “Questa partnership rappresenta un tassello fondamentale per accompagnare la crescita di XPENG in Italia.”

“Abbiamo voluto costruire un’offerta di mobilità completa, che unisse veicoli tecnologicamente avanzati e un’infrastruttura di ricarica all’altezza,” ha aggiunto Gian Leonardo Fea, Consigliere Delegato di ATFlow e Managing Director di XPENG Italia. “Con G6 e G9 MY26, e grazie alla collaborazione con Electrip, affrontare anche i lunghi viaggi in elettrico diventa semplice e immediato.”