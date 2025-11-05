Ogni generazione della R-Series ha ridefinito il concetto di moto sportiva, e la nuova Yamaha R7 2026 porta questo DNA a un livello superiore. Il modello Supersport di media cilindrata integra ora l’IMU a 6 assi derivata dalla R1, aprendo la strada a una gamma completa di sistemi elettronici di assistenza e modalità di guida personalizzabili Yamaha Ride Control (YRC).

Il motore CP2 da 689 cc, raffreddato a liquido, riceve il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (Y-CCT) per una risposta più fluida e precisa. Le tre mappe motore, insieme al controllo di trazione (TCS), al controllo dello slittamento (SCS) e al controllo dell’impennata (LIF), migliorano la sicurezza e la trazione in ogni condizione. La R7 offre inoltre un cambio elettronico Quickshifter di terza generazione, capace di cambiate rapide e regolari sia in accelerazione sia in scalata.

Tecnologia avanzata per la nuova Yamaha R7 2026

Il telaio è stato completamente rivisto: maggiore rigidità torsionale, nuovo forcellone e forcella rovesciata da 41 mm più leggera garantiscono maneggevolezza e stabilità superiori. I cerchi SpinForged con pneumatici Bridgestone Battlax S23 riducono il peso non sospeso, aumentando la precisione di guida.

L’ergonomia evolve con una posizione di guida più accessibile e sportiva, grazie a un manubrio rivisto e alla sella ribassata. Il display TFT a colori da 5 pollici integra connettività completa via app MyRide, offrendo notifiche, navigazione e gestione remota delle modalità di guida.

Completano il pacchetto sistemi come il cruise control, l’ESS di emergenza e la compatibilità con l’app Y-TRAC Rev, che registra e analizza i dati di guida. La R7 2026 sarà disponibile da aprile nei colori Icon Performance, Midnight Black e nella speciale livrea del 70° Anniversario.