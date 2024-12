Bologna, maxi operazione antidroga: 22 arresti

Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Bologna, in cui è stata data esecuzione a 22 misure cautelari in carcere. Le indagini, avviate in seguito a un tentato omicidio verificatosi nel 2021 nel quartiere Pilastro, hanno riscontrato numerose cessioni di stupefacente con cadenza periodica, in particolare cocaina, da parte di un sodalizio italiano, a favore di numerosi clienti arabi che, a loro volta, spacciavano la droga acquistata in varie piazze del territorio. Gli indagati sono dunque cittadini italiani, marocchini, tunisini ed albanesi.