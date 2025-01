Bonus animali domestici, confermata per il 2025 la detrazione fiscale del 19% sull'Irpef per le spese veterinarie. La detrazione è consentita entro un massimo di spesa pari a 550 euro. Per l'acquisto di medicinali, la spesa minima deve essere di 129,11 euro. Per ottenere il bonus, il richiedente deve avere almeno 65 anni, un Isee non superiore a 16.215 euro ed essere residente in Italia. L'animale deve inoltre essere iscritto all'Anagrafe degli animali d'affezione.