L'Epifania segna la fine delle festività natalizie ed è anche l’occasione per ricordare l’arrivo dei Magi a Betlemme per portare i loro doni al bambino Gesù. Oltre alla tradizione cristiana, l'Epifania è un giorno ricco di tradizioni popolari, soprattutto in Italia, dove la figura della Befana assume un ruolo centrale.