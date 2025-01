Firmato dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dal consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina il nuovo Accordo quadriennale per la crescita delle imprese italiane. Duecento miliardi di euro da qui al 2028 per dare nuovo slancio al sistema produttivo nazionale, cogliere le opportunità di strumenti come Transizione 5.0 e intelligenza artificiale, integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr.