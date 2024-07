Laureati e diplomati, i dati Istat sull'occupazione

L'analisi dei dati in Italia per il 2023

Nella fascia d'età tra i 25 e i 64 anni, il tasso di occupazione dei laureati nel 2023 è stato dell'84,3%. Si tratta di 11 punti percentuali in più rispetto ai diplomati (73,3%). A rilevarlo è l'Istat che segnala come il gap salga tra gli under 35 che hanno conseguito il titolo da uno a tre anni prima: 75,4% contro il 59,7%. Con genitori con basso livello di istruzione, il 24% abbandona gli studi e poco più del 10% raggiunge il titolo. Se laureati, abbandona il 2% e il 70% raggiunge l'obiettivo.