Libano, preoccupazione per il contingente italiano: oltre 1000 i soldati nella missione Unifil

Preoccupa la situazione del contingente italiano in Libano, oltre 1000 soldati della missione Unifil istituita nel 1978 per confermare il ritiro israeliano dal Paese invaso durante la guerra civile libanese. Più di 10mila i soldati di 49 Paesi che fanno da deterrente da un conflitto più ampio. Tremila i nostri connazionali presenti. Il ministro Tajani ha attivato l'unità di crisi, nessun italiano deve recarsi in quelle zone, siamo pronti all'evacuazione dei civili se la situazione peggiora".