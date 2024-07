Metsola rieletta presidente del Parlamento Europeo

"So che quando il mondo guarderà a questo Parlamento vedrà un Parlamento che comprende il proprio ruolo nel mondo come faro della democrazia in tutto il mondo"

Roberta Metsola è stata rieletta presidente del Parlamento Europeo. Nel suo primo discorso subito dopo la rielezione, Metsola ha fatto diverse citazioni relative al nostro Paese, spaziando da Alcide De Gasperi a Giulia Cecchettin. "So che insieme - ha affermato - lasceremo l’Europa migliore di come l’abbiamo trovata. So che quando il mondo guarderà a questo Parlamento vedrà un Parlamento che difende i diritti, che protegge i giornalisti, che valorizza la libertà, che comprende il proprio ruolo nel mondo come faro della democrazia in tutto il mondo".