Natale, fino a 9 miliardi per lo shopping natalizio

Gli italiani spenderanno tra gli 8,1 e i 9,5 miliardi di euro per i regali, con una spesa media di circa 225 euro a persona. La spesa complessiva per l’intero periodo natalizio, tra viaggi, cene e acquisti alimentari, potrebbe raggiungere i 25 miliardi. Per il tradizionale cenone della Vigilia e pranzo di Natale si spenderanno oltre 3 miliardi di euro, ma sulle tavole degli italiani peserà il caro-prezzi: il comparto alimentare registra listini in sensibile crescita con punte nell’ultimo mese del +20% su anno per il burro, + 13,3% il caffè, +9,7% l’olio d’oliva, +23,7% i pomodori, +11,2% l’insalata, +8,5% il cioccolato.