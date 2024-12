Dopo il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, realizzati in vista del Giubileo, della durata di un paio di mesi e per un costo di 327mila euro, l'acqua torna a scorrere nella Fontana di Trevi. L'opera sarà visitabile in una nuova modalità, pensata per migliorare la qualità della visita e ridurre il sovraffollamento.