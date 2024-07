La siccità non risparmia il miele italiano con gli alveari alla fame per la scarsità di fioriture e gli apicoltori costretti alle nutrizioni di soccorso per salvare le famiglie di api. A lanciare l'allarme è la Coldiretti con il caldo record che sta condizionando pesantemente anche il settore apicolo, con il crollo della produzione e l’aumento record dei costi a carico delle aziende.