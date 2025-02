Stellantis, da marzo oltre un centinaio di assunzioni di ingegneri a Mirafiori

Da inizio marzo Stellantis assumerà a Mirafiori con contratto a tempo indeterminato 95 ingegneri under 35 che già da 2-3 anni prestano servizio nel gruppo come staff leasing. Altre assunzioni riguarderanno 22 ingegneri under 35 che finora sono stati consulenti esterni. Lo hanno annunciato Antonella Bruno, responsabile Stellantis Italia, e Giuseppe Manca, responsabile del personale di gruppo intervenendo al Consiglio regionale aperto sulla crisi dell’auto. Manca ha precisato che “tutti sono già inseriti in progetti e si occuperanno di digitale, intelligenza artificiale e transizione verso l’elettrico”.