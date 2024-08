Stop al lavoro per caldo, dalle 12.30 alle 16, in alcuni settori come l'edilizia, l’agricoltura e il florovivaismo. Coinvolte 13 regioni: Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Marche. Ma potrebbero aggiungersene altre. C'è poi comunque la possibilità di richiedere la cassa integrazione con la causale caldo.