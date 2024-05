Il trasporto merci ferroviario resta un asse strategico per l'economia e sarà al centro del'incontro di fine maggio a Venezia dell'Unine internazionale dei detentori di carri merci (Uip). La sua quota però è ancora troppo bassa: 12% in Italia e 17% in Europa contro, rispettivamente, l'84% e l'80% del trasporto su strada. Entro il 2030 dovrà arrivare al 50%