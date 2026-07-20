Nasce la Coalizione europea per il programma antimissili balistici

Nel corso della riunione della Coalizione dei Volenterosi svoltasi a Parigi il 13 luglio, i leader di Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Ucraina hanno sottoscritto la dichiarazione istitutiva della Coalizione per realizzare uno scudo comune contro i missili balistici. Nel testo della dichiarazione viene chiarito che l’iniziativa nasce con obiettivi esclusivamente difensivi e ha l’obiettivo di sviluppare una struttura integrata di difesa in grado di rafforzare la sicurezza del continente, integrando i sistemi nazionali già esistenti. I Paesi firmatari si sono impegnati a mettere in comune capacità industriali, attività di ricerca e competenze operative per accelerare lo sviluppo di tecnologie condivise, definire requisiti comuni e avviare gruppi di lavoro tecnici finalizzati alla realizzazione delle prime capacità operative. La Coalizione si impegna infine a valorizzare l’esperienza maturata dall’Ucraina nella difesa dagli attacchi missilistici russi e rimarrà aperta all’adesione di altri Stati che condividano obiettivi e principi, rafforzando così la cooperazione europea nel settore della sicurezza e della difesa.

Il testo della dichiarazione