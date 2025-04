Nuove missioni internazionali, avviata la discussione alla Camera

In merito alla partecipazione dell’Italia a nuove missioni internazionali e alla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso, nella seduta del 14 aprile, è iniziata la discussione in Aula della Camera. Il relatore On. Maullu (FDI) ha esposto le principali priorità strategiche per il Paese, a cominciare dalla stabilizzazione dei Paesi affacciati sul Mediterraneo, in particolare la Tunisia, nel quadro del partenariato strategico stabilito dal memorandum UE-Tunisia sottoscritto a luglio 2023. In merito alla situazione della Striscia di Gaza è stata espressa la necessità di configurare uno scenario post-bellico che ponga fine al controllo di Hamas sull’area, oltre ad assicurare una forma di amministrazione interinale del territorio. Il relatore ha ribadito inoltre l’importanza di completare il percorso di adesione dei Balcani occidentali all’Europa e di sostenere la missione UNSMIL in Libia.

Link al resoconto completo della discussione.