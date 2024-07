Nuovi provvedimenti per il potenziamento dei sistemi di Difesa

Il Governo ha trasmesso alle competenti commissioni di Camera e Senato la richiesta di parere parlamentare con riferimento a diversi decreti ministeriali in ambito di adeguamento delle dotazioni della Difesa alla complessità degli scenari attuali e futuri. Il primo, Atto n.173, riguarda l’approvazione del programma pluriennale denominato “Joint Strike Fighter”, che prevede il potenziamento degli armamenti a bordo degli F35B della Marina Militare, con particolare riferimento alla dotazione di armamenti e sistemi di autoprotezione di quinta generazione necessari a garantire la piena capacità operativa dei velivoli F35B imbarcati su portaerei.

Vai alla fonte

Il secondo Atto del Governo (n.174) presentato alle Camere riguarda il programma pluriennale denominato “MCO/MLU Classe Doria” e ha l’obiettivo di mantenere le capacità operative dei cacciatorpediniere di Classe Doria della Marina Militare mediante la dotazione delle unità di apparati e sistemi di comprovata affidabilità in modo da poter implementare la prontezza operativa e ridurre i tempi di fermi tecnici.

Vai alla fonte

Con l’Atto n.175 la Commissione di Bilancio ha proseguito l’esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale A/R n. SMD 15/2023 relativo all’acquisizione di una piattaforma navale da destinare ad attività di bonifica dell’ambiente marino anche mediante attività di recupero dai fondali di oggetti e strumenti potenzialmente dannosi per l’ecosistema. L’obiettivo del progetto è rinnovare le Unità del Gruppo Navale Speciale (GNS) del Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori (Comsubin) della Marina Militare.

Vai alla fonte

Sempre in materia di potenziamento dei sistemi di Difesa, la Commissione Difesa (Atto n.176) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale per l’approvazione del programma pluriennale A/R n. SMD 1/2024 che prevede l’acquisto di 24 velivoli F-2000 e il supporto logistico dell’intera flotta. I nuovi velivoli multiruolo e in grado di coprire diverse tipologie di missione, andrebbero a sostituire 26 velivoli di prossima dismissione. La prima fase del programma prevede lo stanziamento di 690 milioni di euro.

Vai alla fonte