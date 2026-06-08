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Ok dell’Ue alla flessibilità sull’energia, Meloni: “L’Italia ha indicato la strada”

08 giugno 2026 | 17.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In un videomessaggio pubblicato sul sito del Governo, il Premier Meloni ha espresso soddisfazione per il via libera della Commissione europea ad una maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. Una richiesta che era partita proprio dal Presidente del Consiglio, come ricordato nel messaggio: “Avevo scritto personalmente a Ursula von der Leyen per ribadire quanto fosse cruciale in questa fase permettere maggior deficit non solo per le spese relative a difesa e sicurezza, ma anche per gli interventi sul caro energia. Un risultato molto importante, che ci permetterà di poter spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l’impatto dei prezzi dell’energia che colpisce tutti gli italiani, specie le famiglie vulnerabili e le imprese energivore”. Il Premier ha anche ricordato l’importanza dell’accordo raggiunto a livello europeo sul nuovo Regolamento rimpatri: “Un accordo storico, frutto anche del nostro lavoro, che consentirà di rimpatriare più agevolmente coloro che non hanno diritto a restare nell’Unione europea”.

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Il comunicato del Governo

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energia crisi energetica flessibilità di bilancio
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