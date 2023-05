Oroscopo: i segni che divorziano più spesso

Quante probabilità ci sono di divorziare nella vita? Ovviamente quando si sceglie di legarsi ad una persona per sempre si spera che non si arrivi mai a dover tornare sui propri passi. Secondo l’oroscopo, però, ci sono dei segni zodiacali che rischiano maggiormente di divorziare se si sposeranno: vediamo insieme di chi stiamo parlando!

Quando si sceglie di fare un passo importante come quello del matrimonio si spera che l’amore possa durare per tutta la vita e che quella promessa eterna non venga mai spezzata. In realtà, come sappiamo, non sempre va così! Ci sono delle situazioni in cui si è costretti a divorziare, ma quante sono le possibilità di trovarsi in questo contesto?

Seguendo le previsioni dell’oroscopo, ci sarebbero alcuni segni zodiacali che hanno maggiori probabilità di divorziare a causa della loro indole, che difficilmente li tiene legati per sempre ad una persona sola…

Ariete

Il problema principale dell’Ariete, che c’è in amore così come in ogni altro ambito della sua vita, è che è un segno davvero troppo esigente! Con il proprio partner è fin troppo geloso, perché cerca di controllarne ogni mossa, ma vuole anche essere stimolato nel modo giusto e sentirsi comunque libero di vivere la sua vita senza ostacoli. Ecco perché, alla lunga, un rapporto di coppia può andargli stretto o non soddisfarlo più come prima!

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono contenere le loro reazioni di rabbia nei confronti del partner. Anche se sanno essere molto affettuosi, quando c’è qualcosa che non va finiscono per perdere la pazienza in maniera molto pesante. Le liti possono diventare un problema all’interno di una relazione stabile, tanto da condurre al divorzio!

Pesci

Sicuramente i Pesci non possono essere rimproverati sul versante dell’affetto e dell’amore verso il partner. Il loro unico problema è il fatto che finiscono per essere sempre con la testa tra le nuvole e questo alla lunga può stancare la persona che deve condividere con loro la quotidianità: ecco perché potrebbe esserci un probabile divorzio…