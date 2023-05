Oroscopo: i segni più "nerd" dello zodiaco

Vi siete mai chiesti quali sono i segni zodiacali che hanno la tendenza a diventare dei veri e propri “nerd”? Con loro sicuramente sarà impossibile competere per quello che riguarda conoscenze e nozioni, perché saranno preparatissimi su tutto: scopriamo insieme i segni zodiacali più “nerd” in assoluto!

Avete presente il termine “nerd”? Quello che indica una persona estremamente intelligente, soprattutto nell’ambito informatico e tecnologico, e che è preparatissimo su qualsiasi argomento? Forse vi è capitato di confrontarvi con una persona che vi ha fatto sentire a dir poco ignoranti e che vi ha fatto stupire di quante cose sapesse, ebbene, questo può dipendere anche dal suo segno zodiacale.

Scopriamo insieme, nella speciale classifica di oggi, quali sono i segni più “nerd” secondo lo zodiaco!

Acquario

L’Acquario è un segno zodiacale dotato di grande intuito. Nel momento in cui deve confrontarsi con una persona o con un argomento sconosciuto, riesce sempre a cavarsela molto bene perché il suo istinto non lo tradisce mai. E’ curioso e si interessa a temi profondi e, come tutti i veri “nerd”, si circonda solo di persone che possono condividere il suo pensiero e che sappiano riconoscere la sua grande intelligenza: pochi ma buoni!

Toro

I nati sotto il segno del Toro possono essere dei veri campioni quando si tratta di memorizzare informazioni e di ricordarle anche a lungo termine. Se a scuola erano dei veri fenomeni con le tabelline, da grandi si dilettano ad imparare capitali, nomi di personaggi famosi e tutte quelle nozioni che possono poi snocciolare di fronte agli altri, lasciando tutti a bocca aperta!

Capricorno

Il lato “nerd” del Capricorno, invece, si vede moltissimo nel suo modo di ragionare. I nati sotto questo segno zodiacale, infatti, sono molto razionali e cercano sempre di vedere le cose dal punto di vista logico. Ecco perché hanno la capacità di essere sempre al centro dell’attenzione quando si tratta di mostrare intelligenza e spirito critico: sono sempre i migliori quando si tratta di questo!