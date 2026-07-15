Antonelli (Siv), 'virus parte dell'ambiente, pericolosi solo in certi passaggi tra specie'

"La virologia", secondo Guido Antonelli, presidente della Società italiana di Virologia (Siv-Isv), "si inserisce oggi in una prospettiva One health che integra competenze mediche, veterinarie, vegetali e molecolari per comprendere il ruolo dei virus nell'ecosistema". Intervenuto a Parola alla medicina, progetto editoriale realizzato da Fism (Federazione delle società medico-scientifiche italiane) in collaborazione con Adnkronos, Antonelli spiega che i "virus non sono agenti patogeni in senso assoluto, ma parassiti endocellulari obbligati che convivono normalmente con le specie ospiti senza causare malattia". La patogenicità "emerge soprattutto quando avviene uno spillover, cioè il passaggio del virus da una specie a un'altra, come nel caso di infezioni zoonotiche recenti. In queste condizioni, un equilibrio evolutivo si rompe e il virus può diventare causa di malattia nell'uomo, rendendo fondamentale lo studio integrato dei fenomeni virali tra ambiente, animali ed esseri umani".