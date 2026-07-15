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Bartoletti (Sime), 'medicina estetica è prevenzione e informazione contro fake news'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La medicina estetica ha come obiettivo principale la prevenzione dell'invecchiamento cutaneo e generale, seguita dalla manutenzione del benessere della pelle. La correzione degli inestetismi rappresenta solo l'ultima fase e non deve essere intesa come trasformazione, ma come intervento mirato e naturale su piccoli difetti". Lo ha spiegato Emanuele Bartoletti, presidente della Società italiana di medicina estetica (Sime), intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos, sottolineando anche il ruolo della disciplina come "medicina sociale". All'ospedale Isola Tiberina "un ambulatorio di medicina estetica collabora con diverse unità operative, dalla dialisi all'oncologia e alla radioterapia. In questi contesti, trattamenti cosmetici mirati possono ridurre complicanze cutanee, migliorare la qualità di vita dei pazienti e favorire la continuità delle cure. Il medico estetico, inoltre, può accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura, contribuendo anche al recupero della vita sociale dopo i trattamenti oncologici". Infine, la comunicazione sui social, "è spesso non filtrata e fonte di informazioni scorrette e richieste inappropriate di trattamenti estetici. Sime punta sia alla formazione dei medici sia all'educazione del pubblico, promuovendo una comunicazione più corretta e basata su evidenze scientifiche, per contrastare false convinzioni e richieste non appropriate".

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