Carbonelli (Adi), 'obesità malattia complessa, necessario approccio multidisciplinare'

"L'obesità è una malattia cronica complessa che richiede una presa in carico medica personalizzata". Lo ha sottolineato Maria Grazia Carbonelli, vicesegretaria dell'Associazione italiana di dietetica e nutrizione (Adi), intervenuta a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos, ricordando che questa condizione "può favorire l'insorgenza di altre patologie, tra cui diabete, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumore". Secondo Carbonelli, mentre il "sovrappeso può spesso essere corretto con una migliore alimentazione e un aumento dell'attività fisica, l'obesità richiede una diagnosi accurata e un percorso terapeutico specifico. Il trattamento parte dalla riabilitazione nutrizionale e dall'esercizio fisico, ma può includere anche farmaci e, nei casi più gravi, la chirurgia bariatrica, utile a ridurre il peso e il rischio di complicanze". La specialista evidenzia inoltre il ruolo dell'Ai "come supporto alla diagnosi", ma sottolinea che il "rapporto diretto tra medico e paziente resta fondamentale. Le persone con obesità, infatti, sono spesso vittime di stigma e hanno bisogno di un percorso di cura basato sull'ascolto, sul supporto personalizzato e su una relazione di fiducia che favorisca l'aderenza alle terapie".