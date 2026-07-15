Chirurgia: Bassetto (Sicpre), 'nostro obiettivo la ricostruzione morfo-funzionale, rigenerativa ed estetica'

"La chirurgia plastica ricostruttiva, rigenerativa ed estetica non è una specialità rivolta ad un organo, ma è una specialità che si avvale del metodo ricostruttivo morfo-funzionale, cioè che guarda alla morfologia del risultato degli interventi di chirurgia plastica, ma soprattutto alla funzione. In questi aspetti rientrano le tante patologie delle quali ci occupiamo: dalle malformazioni congenite ai traumi, dalle ustioni ai tumori cutanei, il tumore della mammella, con la ricostruzione della mammella, fino a tutti gli aspetti della chirurgia estetica, i suoi principali interventi". Così Franco Basssetto, presidente Sicpre-Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva-rigenerativa ed estetica, nel suo contributo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto di Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, realizzato in collaborazione con Adnkronos.