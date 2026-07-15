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De Cosmo (Amd), 'diabete colpisce il 6% degli italiani, obesità tra i principali fattori di rischio'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il diabete è una patologia "molto diffusa che si distingue principalmente in due forme. Il diabete di tipo 1 è causato dalla distruzione autoimmune delle cellule del pancreas che producono insulina, mentre il diabete di tipo 2, che rappresenta oltre il 90% dei casi, è legato soprattutto all'insulino-resistenza, una condizione in cui l'organismo non riesce a utilizzare correttamente l'insulina". Lo ha spiegato Salvatore A. De Cosmo, presidente dell'Associazione medici diabetologi (Amd) intervenendo a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. De Cosmo ha ricordando che il diabete interessa circa il 6% della popolazione italiana. "Diabete tipo 2 e obesità vanno spesso di pari passo, al Sud riscontriamo una prevalenza maggiore rispetto al Nord e lo stesso vale per l'obesità". "Pur disponendo oggi di terapie efficaci, la vera sfida resta la prevenzione, poiché la malattia può causare gravi complicanze e ridurre qualità e aspettativa di vita. La prevenzione passa soprattutto attraverso stili di vita sani: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e contrasto alla sedentarietà e all'obesità, tra i principali fattori di rischio per il diabete di tipo 2". Per l'esperto "particolare attenzione va riservata ai più giovani: in Italia circa il 10% dei bambini è obeso e il rischio è che l'obesità infantile si trasformi in diabete e altre patologie in età adulta". Per questo, conclude De Cosmo, "è fondamentale promuovere fin dall'infanzia corretti stili di vita e una maggiore educazione alla salute".

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