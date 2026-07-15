Fania (Adoi), 'protezione solare e regole precise per prevenire danni e tumori della pelle'

Una corretta esposizione al sole è fondamentale "non solo per evitare scottature, ma soprattutto per ridurre il rischio di tumori cutanei, come melanoma e carcinomi della pelle". A ricordarlo è Luca Fania, consigliere nazionale dell'Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (Adoi), intervenuto a "Parola alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Per proteggere la pelle, Fania raccomanda innanzitutto "l'uso regolare della crema solare con fattore di protezione almeno 30, da riapplicare ogni 2-3 ore". È inoltre importante "evitare l'esposizione diretta nelle ore più critiche della giornata, generalmente tra le 11 e le 17, cercando sempre zone d'ombra e utilizzando indumenti protettivi quando possibile". L'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, sottolinea Fania, "rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cutanei, alcuni dei quali, come il melanoma, possono essere particolarmente aggressivi". Accanto alla prevenzione oncologica, la protezione solare è utile anche per "rallentare l'invecchiamento cutaneo. Nei soggetti con patologie dermatologiche, come la dermatite atopica, è inoltre importante utilizzare detergenti e creme adeguati e, nei casi più complessi, rivolgersi al dermatologo per valutare terapie specifiche, comprese quelle topiche o biologiche nei quadri più severi", conclude.