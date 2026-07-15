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Iacobone (Aaroi-Emac), 'la sicurezza delle cure nasce dal gioco di squadra'

15 luglio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
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Il medico anestesista rianimatore è una "figura centrale nella gestione delle emergenze e delle urgenze ospedaliere. Oltre a garantire l'assistenza ai pazienti più gravi nelle terapie intensive, coordina team, organizza percorsi assistenziali e contribuisce a rendere più efficiente la risposta alle situazioni critiche". A sottolinearlo è Emanuele Iacobone, responsabile scientifico di Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani – Emergenza Area Critica), intervenuto a "Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Secondo Iacobone, la qualità delle cure dipende "non solo dalle competenze cliniche, ma anche dall'organizzazione e dalla capacità di lavorare in squadra. Per questo Aaroi-Emac investe nella formazione avanzata attraverso il centro di simulazione SimuLearn di Bologna, dove medici e operatori sanitari si allenano a gestire scenari complessi e situazioni di emergenza in un ambiente sicuro e controllato". Particolare attenzione viene dedicata alle competenze organizzative e relazionali: "leadership, gestione del team, comunicazione tra professionisti e capacità di affrontare i conflitti sono elementi sempre più determinanti per garantire sicurezza, qualità e affidabilità delle cure". Questi temi sono al centro anche di SaCure, il meeting annuale dell'associazione dedicato alla sicurezza delle cure. "Attraverso il confronto su linee guida, buone pratiche e percorsi assistenziali, l'obiettivo è migliorare l'organizzazione dei servizi sanitari e rafforzare la capacità degli operatori di rispondere in modo efficace alle esigenze dei pazienti, soprattutto nelle situazioni più critiche" conclude.

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