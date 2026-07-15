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Mannaioni (Sitox), 'tossicologia disciplina chiave tra ambiente, clinica e salute globale'

15 luglio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La tossicologia è una disciplina articolata in diverse aree, dalla clinica alla forense, fino a quella ambientale e regolatoria, tutte integrate in un approccio unitario alla salute". Lo ha detto Guido Mannaioni, presidente della Società italiana di tossicologia (Sitox), intervenuto a "Parola alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. La tossicologia medica, spiega, si occupa degli avvelenamenti acuti e cronici e dei disturbi legati alle dipendenze. "Le forme acute sono gestite dai centri antiveleni, quelle croniche da pronto soccorso, ospedali e servizi per le dipendenze", precisa. Tra gli ambiti anche la tossicologia perinatale, relativa a farmaci e sostanze in gravidanza e allattamento, e l'approccio One health, che collega salute umana, ambiente e alimentazione. "Tutte queste aree incidono direttamente sulla salute della popolazione", sottolinea. Infine, attenzione alla tossicologia del neurosviluppo: "Anche sostanze naturali considerate innocue possono avere effetti importanti sul cervello in sviluppo, soprattutto negli adolescenti", conclude.

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