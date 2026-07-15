Murzilli (Aaiito), 'allergie in aumento impattano su qualità di vita e produttività'

"L'allergia è una condizione caratterizzata da una risposta eccessiva del sistema immunitario nei confronti di sostanze normalmente innocue, come i pollini, verso le quali dovremmo sviluppare tolleranza. In alcune persone, invece, si verifica una reazione di ipersensibilità che può manifestarsi con sintomi come rinite allergica e asma bronchiale»" Lo ha detto Francesco Murzilli, presidente dell'Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri (Aaiito), intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Le allergie "incidono significativamente sulla qualità della vita dei pazienti, con conseguenze sia sanitarie sia economiche. Oltre ai costi diretti legati a farmaci e accertamenti diagnostici, esistono costi indiretti dovuti all'assenteismo lavorativo o alla riduzione della produttività causata dai sintomi", ha sottolineato Murzilli. Secondo l'esperto, la gestione della patologia deve avvenire in ambito specialistico. "Dopo un'attenta valutazione clinica, la diagnosi può essere confermata attraverso test specifici, come i prick test per le allergie respiratorie e alimentari, i test cutanei per allergie a farmaci o veleni di insetti e, nei casi selezionati, test di provocazione eseguiti in condizioni di sicurezza e dopo un'attenta valutazione del rischio". Aaiito conta circa 1.100 specialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale. "La rete allergologica è capillare, ma le liste d'attesa rappresentano ancora una criticità. Per migliorare l'accesso alle cure è fondamentale rafforzare la collaborazione con medici di medicina generale e pediatri, così da indirizzare in modo appropriato i pazienti ai servizi specialistici" ha concluso Murzilli.