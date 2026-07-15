circle x black
Cerca nel sito
 
parola alla medicina 20260714132538

Murzilli (Aaiito), 'allergie in aumento impattano su qualità di vita e produttività'

15 luglio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'allergia è una condizione caratterizzata da una risposta eccessiva del sistema immunitario nei confronti di sostanze normalmente innocue, come i pollini, verso le quali dovremmo sviluppare tolleranza. In alcune persone, invece, si verifica una reazione di ipersensibilità che può manifestarsi con sintomi come rinite allergica e asma bronchiale»" Lo ha detto Francesco Murzilli, presidente dell'Associazione allergologi immunologi italiani territoriali e ospedalieri (Aaiito), intervenuto a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. Le allergie "incidono significativamente sulla qualità della vita dei pazienti, con conseguenze sia sanitarie sia economiche. Oltre ai costi diretti legati a farmaci e accertamenti diagnostici, esistono costi indiretti dovuti all'assenteismo lavorativo o alla riduzione della produttività causata dai sintomi", ha sottolineato Murzilli. Secondo l'esperto, la gestione della patologia deve avvenire in ambito specialistico. "Dopo un'attenta valutazione clinica, la diagnosi può essere confermata attraverso test specifici, come i prick test per le allergie respiratorie e alimentari, i test cutanei per allergie a farmaci o veleni di insetti e, nei casi selezionati, test di provocazione eseguiti in condizioni di sicurezza e dopo un'attenta valutazione del rischio". Aaiito conta circa 1.100 specialisti distribuiti su tutto il territorio nazionale. "La rete allergologica è capillare, ma le liste d'attesa rappresentano ancora una criticità. Per migliorare l'accesso alle cure è fondamentale rafforzare la collaborazione con medici di medicina generale e pediatri, così da indirizzare in modo appropriato i pazienti ai servizi specialistici" ha concluso Murzilli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza