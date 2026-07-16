Salute dentale, Persichetti (Aiop): 'protesi utili dopo traumi, carie e usura'

"Per odontoiatria protesica si intende la ricostruzione dei denti quando traumi, usura o carie ne hanno compromesso l'anatomia, rendendo necessario ripristinarne la funzione attraverso una protesi. In alcuni casi l'intervento viene richiesto anche per motivi estetici". Lo ha detto Gianni Persichetti, past president dell'Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop), intervenuto a "Parola alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. "Non è corretto intervenire esclusivamente per ragioni estetiche, ma quando il difetto è importante può esserci una giustificazione clinica", aggiunge. Tra le soluzioni oggi più diffuse ci sono le faccette dentali, "un trattamento relativamente semplice che può migliorare in modo significativo il risultato estetico". Fondamentale, sottolinea Persichetti, è la prevenzione e la cura costante dell'igiene orale: "Andare dal dentista almeno ogni sei mesi è la scelta più efficace. L'igiene professionale, svolta dall'igienista dentale, permette di rimuovere ciò che non si riesce a eliminare con la pulizia quotidiana e garantisce il mantenimento della salute della bocca nel tempo".