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Salute: Fernandez (Emdr), 'interveniamo come psicologi in tutte le fasi di trauma emotivo'

15 luglio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo tutti psicologi e psicoterapeuti formati nel campo del trauma, sulle conseguenze post-traumatiche, e lavoriamo soprattutto in fase acuta, quindi a poche ore, pochi giorni, qualche settimana dopo un evento, ma anche in momenti successivi. Lavoriamo anche sul trauma che ha avuto un andamento cronico e collettivo". Così Isabel Fernandez, presidente associazione Emdr (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), "una delle terapie più efficaci, più brevi e più raccomandate dalle linee guida internazionali e dall'Oms, in situazioni in cui c'è stato un grandissimo impatto emotivo", intervenendo al progetto editoriale "Parola alla medicina" promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane in collaborazione con Adnkornos.

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