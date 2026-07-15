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Salute: Ronchi (Fiamo), 'in oncologia integrata, omeopatia affianca la medicina'

15 luglio 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'omeopatia è un sistema di medicina che è stato codificato alla fine del Settecento da un medico tedesco, che ha valorizzato quello che già si sapeva ai tempi di Ippocrate, cioè che la cura può venire non solo dal contrario, ma anche dal simile: 'il simile cura il simile'. Oggi la medicina è diversa: ci troviamo adesso in una situazione in cui l'omeopatia si affianca a tutto quello che la medicina ci offre e siamo medici, ovviamente. L'ideale sarebbe intervenire prima della comparsa dei sintomi di una patologia, visto che si pone per evitare la necessità poi di ricorrere a interventi successivi. Nell'oncologia integrata, l'omeopatia può essere un grande aiuto per tenere a bada certi sintomi, per facilitare anche certe terapie. Quindi c'è un ampio, ampio campo di applicazione". Lo ha detto Antonella Ronchi, presidente di Fiamo-Federazione italiana delle associazioni e dei medici omeopati, partecipando al progetto editoriale 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', promosso da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane.

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