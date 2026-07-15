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Sanità: Salvatore (Aip), 'psicologi impegnati a rispondere a nuovi bisogni della società'

15 luglio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sanità italiana è in una fase di profonda trasformazione. Stanno emergendo nuovi bisogni, la società si sta complessificando, l'organizzazione sanitaria si ritrova in una situazione di forte trasformazione, anche legata a problemi di budget generale. All'interno di questo quadro, i punti fondamentali che l'Associazione italiana di psicologia può contribuire ad affrontare sono sostanzialmente due. Il primo è allargare" la capacità di intercettare "i bisogni e le domande; il secondo è sviluppare nuovi modelli organizzativi di intervento che permettano di avvicinare il sistema di welfare, in particolare la sanità, alla domanda, in un'ottica di prossimità". In questo contesto, "abbiamo bisogno di nuove politiche che permettano, da un lato, di avvicinare il sistema sanitario alla cittadinanza e ai bisogni e, dall'altro, di integrare" la sanità "con le politiche di sviluppo urbano, di promozione della partecipazione e, più in generale, di intervento nel sociale". Così Sergio Salvatore, presidente Associazione italiana di psicologia (Aip), intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto editoriale realizzato da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, in collaborazione con Adnkronos.

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