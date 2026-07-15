circle x black
Cerca nel sito
 
parola alla medicina 20260714132538

Sanità: Viora (Sigo), 'prevenzione e consapevolezza alla base della salute femminile'

15 luglio 2026 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quando parliamo di salute femminile, il messaggio che deve arrivare con la massima chiarezza è quello dell'importanza della prevenzione. In Italia disponiamo di strumenti molto efficaci e, tra i programmi di screening organizzati, due sono specificamente dedicati alle donne: quello per la prevenzione del tumore della cervice uterina e quello per la diagnosi precoce del tumore della mammella. Purtroppo, nel nostro Paese la partecipazione ai programmi regionali di screening è ancora inferiore a quanto auspicabile e presenta significative differenze tra le diverse regioni. Accanto alla prevenzione c'è un altro elemento fondamentale: la consapevolezza. Le donne devono essere consapevoli di essere protagoniste della propria salute. Questo significa sottoporsi ai controlli raccomandati, informarsi, confrontarsi con i professionisti sanitari e seguire, dopo averli condivisi e compresi, i percorsi diagnostici e terapeutici proposti". Così Elsa Viora, presidente Sigo - Società italiana ginecologia e ostetricia, intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto editoriale realizzato da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, in collaborazione con Adnkronos.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Legge elettorale, preferenze bocciate: parte conta dei franchi tiratori in maggioranza
Legge elettorale, i "Vannacciani" si filmano mentre votano: "Traditori della destra non siamo noi" - Video
Mondiali 2026, l'esultanza dei reali di Spagna per la vittoria contro la Francia - Video
News to go
Monopattini, dal 16 luglio scatta l'obbligo di assicurazione
A Kharkiv la metropolitana diventa rifugio antiaereo e scuola
News to go
Sicurezza, governo studia nuovi interventi
Carburanti, Marsiglia (Federpetroli): "Opec in affanno, economia petrolifera non più sostenibile" - Video
Pensioni, dal primo agosto i pagamenti - Video
Dai disturbi alimentari al RiminiWellness, Giuseppe Healthy: "Condividere la mia storia ha aiutato me e gli altri"
Renzi campione di palleggi lancia la sfida sportiva a Vannacci: "Ma non a calcio..."
News to go
Guida sicura, alcol test gratis nelle farmacie: a Napoli progetto pilota
Mondiali 2026, Haaland torna a casa e porta con sé uno strano souvenir - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza