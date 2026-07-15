Sanità: Viora (Sigo), 'prevenzione e consapevolezza alla base della salute femminile'

"Quando parliamo di salute femminile, il messaggio che deve arrivare con la massima chiarezza è quello dell'importanza della prevenzione. In Italia disponiamo di strumenti molto efficaci e, tra i programmi di screening organizzati, due sono specificamente dedicati alle donne: quello per la prevenzione del tumore della cervice uterina e quello per la diagnosi precoce del tumore della mammella. Purtroppo, nel nostro Paese la partecipazione ai programmi regionali di screening è ancora inferiore a quanto auspicabile e presenta significative differenze tra le diverse regioni. Accanto alla prevenzione c'è un altro elemento fondamentale: la consapevolezza. Le donne devono essere consapevoli di essere protagoniste della propria salute. Questo significa sottoporsi ai controlli raccomandati, informarsi, confrontarsi con i professionisti sanitari e seguire, dopo averli condivisi e compresi, i percorsi diagnostici e terapeutici proposti". Così Elsa Viora, presidente Sigo - Società italiana ginecologia e ostetricia, intervenendo a 'Parola alla medicina. Le voci delle Società scientifiche italiane', un progetto editoriale realizzato da Fism, Federazione delle società medico-scientifiche italiane, in collaborazione con Adnkronos.