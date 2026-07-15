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Trasfusioni, Ubezio (Simti) 'nuove regole Ue per garantire maggiore sicurezza e tutela della salute'

15 luglio 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il settore trasfusionale sta vivendo una fase di profonda trasformazione con l'arrivo della nuova normativa europea sulle sostanze di origine umana, che entrerà pienamente in vigore dal prossimo anno". Lo ha spiegato Gianluca Ubezio, consigliere nazionale della Società italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (Simti) intervenendo a "Parole alla medicina - Le voci delle Società scientifiche italiane", progetto editoriale realizzato da Fism in collaborazione con Adnkronos. La direttiva riguarda il sangue "ma anche tutte le altre sostanze di origine umana utilizzate in ambito sanitario e punta a rafforzare la sicurezza e la tutela della salute pubblica. Le attività trasfusionali sono fondamentali per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e questa fase richiede non solo un adeguamento normativo, ma anche una corretta informazione e formazione degli operatori". Secondo Ubezio, uno degli aspetti più importanti della nuova normativa è il riconoscimento del valore delle sostanze di origine umana. "Il sangue e le altre sostanze biologiche sono risorse preziose che devono essere protette e utilizzate nel modo più sicuro possibile. Per questo è importante condividere questi principi non solo tra i professionisti, ma anche con i cittadini, aumentando la consapevolezza sul loro ruolo per la salute collettiva".

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