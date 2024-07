Passi avanti in tema di Materie prime critiche strategiche

Sono 260 gli emendamenti presentati in Commissione Attività produttive della Camera con riferimento al dibattito sul Dl 84/2024 Materie prime critiche. Di queste, circa una decina sono state ritenute inammissibili in quanto estranee alla materia in oggetto al Dl. La maggior parte delle richieste riguardano l’art. 6 (41 proposte emendative) che stabilisce l’istituzione e le funzioni del Comitato tecnico per le Materie prime critiche e strategiche, l’art.7 (34 proposte emendative) che afferisce alle misure per accelerare e approfondire la ricerca di materie prime critiche e l’art.3 (31 proposte emendative) che comprende l’istituzione di un punto unico nazionale di contatto e indica le norme per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione di materie prime critiche strategiche. La discussione è proseguita in settimana anche sia in Commissione Attività Produttive (X), che in Commissione Giustizia (II) in sede consultiva. Il termine di conversione del Dl è fissato per il 24 agosto.

