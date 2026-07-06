Piano Mattei per l’Africa, trasmessa al Parlamento la terza relazione

In una nota diffusa da Palazzo Chigi, viene indicato che l’Esecutivo ha trasmesso al Parlamento la terza relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa, aggiornata al 30 giugno 2026. Tra i dati più rilevanti della relazione, segnaliamo: 18 nazioni partner, dalle 9 previste dal progetto pilota avviato nel 2024; 5,5 miliardi di euro di dotazione iniziale del Piano; 76 progetti attualmente in corso. La relazione delinea lo sviluppo del Piano lungo le sue direttrici principali di intervento: acqua, energia, infrastrutture fisiche e digitali, agricoltura, istruzione, formazione e cultura, salute, sempre con al centro il capitale umano. Il riconoscimento del valore dell’iniziativa viene anche evidenziato dal crescente raccordo con il Global Gateway dell’Unione europea e dal rafforzamento delle partnership con le principali istituzioni finanziarie quali la Banca Mondiale e la Banca africana di sviluppo. La relazione, inoltre, evidenzia la forza del Sistema Italia che caratterizza il Piano Mattei con il coinvolgimento di Ministeri, istituzioni finanziarie come Sace, Simest, CDP, Regioni, Enti locali e del Terzo settore. “Il Piano Mattei, iniziativa riconosciuta per la sua portata internazionale, rappresenta una strategia pienamente operativa con risultati concreti. Ad oggi abbiamo avviato oltre 70 progetti con i nostri partner africani, grazie ad un solido sostegno finanziario con mobilitazione di risorse pubbliche e private. L’Italia continuerà lungo questo percorso per dare sempre maggiore impulso a questo modello di cooperazione fondato su fiducia reciproca, rispetto e sviluppo condiviso”, ha detto il Premier Meloni.

Il comunicato del Governo