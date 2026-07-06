circle x black
Cerca nel sito
 

Piano Mattei per l’Africa, trasmessa al Parlamento la terza relazione

06 luglio 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In una nota diffusa da Palazzo Chigi, viene indicato che l’Esecutivo ha trasmesso al Parlamento la terza relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa, aggiornata al 30 giugno 2026. Tra i dati più rilevanti della relazione, segnaliamo: 18 nazioni partner, dalle 9 previste dal progetto pilota avviato nel 2024; 5,5 miliardi di euro di dotazione iniziale del Piano; 76 progetti attualmente in corso. La relazione delinea lo sviluppo del Piano lungo le sue direttrici principali di intervento: acqua, energia, infrastrutture fisiche e digitali, agricoltura, istruzione, formazione e cultura, salute, sempre con al centro il capitale umano. Il riconoscimento del valore dell’iniziativa viene anche evidenziato dal crescente raccordo con il Global Gateway dell’Unione europea e dal rafforzamento delle partnership con le principali istituzioni finanziarie quali la Banca Mondiale e la Banca africana di sviluppo. La relazione, inoltre, evidenzia la forza del Sistema Italia che caratterizza il Piano Mattei con il coinvolgimento di Ministeri, istituzioni finanziarie come Sace, Simest, CDP, Regioni, Enti locali e del Terzo settore. “Il Piano Mattei, iniziativa riconosciuta per la sua portata internazionale, rappresenta una strategia pienamente operativa con risultati concreti. Ad oggi abbiamo avviato oltre 70 progetti con i nostri partner africani, grazie ad un solido sostegno finanziario con mobilitazione di risorse pubbliche e private. L’Italia continuerà lungo questo percorso per dare sempre maggiore impulso a questo modello di cooperazione fondato su fiducia reciproca, rispetto e sviluppo condiviso”, ha detto il Premier Meloni.

Il comunicato del Governo

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Piano Mattei Parlamento Africa Italia
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza