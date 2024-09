PNRR, pubblicato il Decreto del MEF che accerta l’erogazione della quinta rata

È di 7,85 miliardi di euro l’importo della quinta rata erogata all’Italia nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR, che fa parte di un più ampio programma europeo per complessivi 750 miliardi di euro destinati alla ripresa economica dei Paesi dell’Unione a seguito della crisi dovuta alla pandemia. Per accertare l’avvenuta erogazione della quinta rata del PNRR, il 6 settembre è stato emanato un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ora tale decreto diventa esecutivo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16 settembre. Le precedenti rate del PNRR erano state accertate da altrettanti decreti: l’8 giugno 2022 per la prima rata, il 16 gennaio 2023 per la seconda rata, il 15 novembre 2023 per la terza rata, l’8 marzo 2024 per la quarta rata. Ricordiamo che il programma europeo di ripresa economica finanziato con i fondi Next Generation EU prevede per il nostro Paese 191,5 miliardi di fondi complessivi, dei quali circa 70 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto e i restanti 121,5 miliardi in prestiti con scadenza trentennale. L’erogazione delle singole rate del PNRR è subordinata all’esito positivo dell’accertamento da parte della Commissione europea sulla realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso.

Per approfondire: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-16&atto.codiceRedazionale=24A04755&elenco30giorni=false