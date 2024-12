PNRR, valutazione positiva della Commissione per il pagamento della sesta rata

L’Italia è il primo Paese membro dell’Unione europea a ricevere la valutazione positiva della Commissione per il pagamento della sesta rata del PNRR. La cifra prevista, 8,7 miliardi di euro per il raggiungimento di 39 obiettivi specifici, sarà in pagamento entro la fine del 2024. Con questa ulteriore rata, siamo la Nazione che ha ricevuto il maggior importo di finanziamento che raggiungerà in tal modo il 63% della dotazione complessiva prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra gli obiettivi connessi al versamento della sesta rata del Piano, rientrano investimenti strategici e importanti riforme, primi fra tutti le misure volte a ridurre i tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, azioni per contrastare e prevenire il lavoro sommerso, lo sfruttamento dei lavoratori e altre forme di lavoro irregolare, provvedimenti normativi in favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità. Inoltre, sono previsti investimenti per la realizzazione di infrastrutture per il trasporto del gas, al potenziamento dei collegamenti ferroviari del Mezzogiorno e del Centro Italia, misure per accelerare la transizione ecologica e molte altre ancora. “L’approvazione del pagamento della sesta rata del PNRR certifica il primato europeo dell’Italia e sottolinea il lavoro del Governo in collaborazione con la Commissione europea, le amministrazioni titolari degli interventi e gli enti territoriali, oltre a dimostrare che l’attuazione del Piano procede nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi concordati a livello europeo”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio. Link alla notizia completa: https://shorturl.at/X6FXe